Coronavirus: salgono a 10 i pazienti ricoverati in Fiera a Milano

Sono una donna di circa 45 anni, proveniente dal bresciano, e un uomo di circa 60 anni arrivato dal milanese, i due nuovi pazienti ricoverati oggi alla terapia intensiva del padiglione del Policlinico presso la Fiera di Milano. In questo momento, quindi, i pazienti assistiti in Fiera dal Policlinico sono 10, come rende noto lo stesso ospedale.

Ulteriori posti letto, già pronti, potranno essere resi disponibili in base alle necessita’ indicate dal Coordinamento regionale e all’andamento del numero di contagi.