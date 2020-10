Il Coronavirus sopravvive sulla pelle per 9 ore, più del virus dell’influenza

Il Coronavirus sopravvive e rimane attivo sulla pelle umana per 9 ore: lo hanno scoperto i ricercatori giapponesi, che sottolineano l’importanza di lavarsi frequentemente le mani.

Lo studio è stato pubblicato su Clinical Infectious Diseases, e si è basato su test su pelle raccolta da campioni prelevati da salme durante l’autopsia, circa un giorno dopo la morte.

“La sopravvivenza più lunga del SARS-CoV-2 sulla pelle aumenta il rischio di trasmissione per contatto, ma l’igiene delle mani può ridurre questo rischio“, affermano i ricercatori.

Per avere un termine di paragone, l’agente patogeno che causa l’influenza sopravvive sulla pelle umana per circa due ore

Si ricordi inoltre, che sia il Coronavirus che il virus dell’influenza vengono inattivati in 15 secondi dall’applicazione dell’etanolo, contenuto nei disinfettanti per le mani.