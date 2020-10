Coronavirus: per l’app Immuni 7.5 milioni di download

Mentre la pandemia di coronavirus non si appresta a arrestarsi, sono quasi 7,5 milioni gli italiani che hanno scaricato la App Immuni, arrivata a 7.481.141 download. Un dato, secondo l’ultimo aggiornamento del ministero della Salute al 6 ottobre, in crescita costante soprattutto nell’ultima settimana. Dal 1 ottobre, parallelamente all’aumento dei casi di Covid in Italia, si è registrato quasi un milione di download in più. Sono state 6.718 le notifiche inviate – si legge sul sito dell’applicazione per il tracciamento dei contatti dei casi di Covid – e 378 gli utenti positivi che hanno condiviso le informazioni, a prescindere dalla notifica di esposizione.