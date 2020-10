Coronavirus, positivi 17 poliziotti del servizio d’ordine del Giro d’Italia

Arriva una nuova batosta per il Giro d’Italia, questa volta però nella sua versione… elettrica: 17 poliziotti del servizio d’ordine del Giro-E sono risultati positivi al coronavirus. La notizia è arrivata nel giorno in cui la carovana rosa si spostava a Cesenatico, terra di Marco Pantani.

I tamponi sono stati aeffettuati tra domenica e lunedì e ieri i 17 agenti hanno ricevuto la notizia della loro positività al Covid-19. Sono tutti asintomatici ed in quarantena all’Hotel Santa Maria di Francavlilla Al Marr. Adesso di lavora per capire quante persone possono essere state in contatto con questi 17 poliziotti e se hanno preso servizio sin dalla prima tappa della corsa.

Intanto dall’UCI arriva l’appello di Lappartient: “voglio davvero che il Giro arrivi a Milano il 25 ottobre, ma i test positivi di martedì mattina ci hanno ricordato ancora una volta che non dobbiamo lasciare che la lotta contro il Covid-19 vada sprecata. I prossimi test PCR non verranno effettuati fino a lunedì, il giorno di riposo successivo, ma nel frattempo verranno effettuati i test salivari. Chiunque risulti positivo per quel test della saliva verrà sottoposto a un ulteriore test PCR“.