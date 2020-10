Coronavirus in Serie A, positivi quattro giocatori del Parma: squadra in isolamento

Sale il numero di calciatori contagiati in serie A. Tocca al Parma annunciare che “l’ultima serie di controlli ha evidenziato quattro casi di positivita’ al Covid-19 relativamente ad atleti del gruppo squadra. I quattro calciatori (di cui uno leggermente sintomatico e gli altri tre asintomatici) sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. La societa’ comunica altresi’ che tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19. In ossequio alla normativa e al protocollo, e d’accordo con le autorita’ sanitarie competenti, il gruppo squadra ha gia’ iniziato l‘isolamento fiduciario, con la possibilita’ di svolgere la regolare attivita’ di allenamento per tutti gli atleti negativi senza avere alcun contatto con l’esterno“.

La squadra stamane aveva effettuato a Collecchio una seduta mattutina, con lavori di forza in palestra seguiti da un’esercitazione tattica a reparti. Terapie per Busi, Cornelius e Mihaila.