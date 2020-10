Arriva dagli Stati Uniti una notizia legata alla famiglia Trump: la first lady Melania ha annunciato oggi che il figlio Barron è risultato positivo al coronavirus. Il 14enne, però, adesso è risultato negativo, come comunicato dalla madre. “Barron sta bene“, ha aggiunto il presidente Donald Trump prima di partire in campagna per l’Iowa. Barron Trump era asintomatico e dopo essere stato sottoposto ad un nuovo tampone è risultato negativo.