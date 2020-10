Coronavirus in Serie A: un positivo nel gruppo squadra del Cagliari

Il Cagliari in una nota ha annunciato un caso di positività al Covid nel gruppo squadra alla vigilia della sfida di campionato con il Torino. Il nome della persona colpita dal coronavirus non è stato comunicato ma non si tratta di un calciatore e non fa parte dello staff tecnico e medico. Il caso è stato rilevato ieri pomeriggio: il membro del gruppo squadra colpito dal virus è asintomatico e si trova ora in isolamento, la squadra ha immediatamente effettuato i tamponi e sono risultati tutti negativi.