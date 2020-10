Coronavirus: positivo l’ex Ministro della Salute Ferruccio Fazio

L’ex Ministro della Salute Ferruccio Fazio, sindaco di Garessio, nel Cuneese, è risultato positivo al Coronavirus: lo ha reso noto La Stampa sulle pagine locali.

Fazio è asintomatico e in isolamento fiduciario.

Negli ultimi giorni il medico ed ex accademico, Ministro della Salute nel Governo Berlusconi dal 2009 al 2011, è stato impegnato nell’affrontare l’emergenza maltempo, che ha duramente colpito la provincia di Cuneo.