Coronavirus: positivo il presidente polacco Andrzej Duda

Il presidente polacco Andrzej Duda, è risultato positivo al Coronavirus.

La conferma ufficiale è arrivata dal portavoce presidenziale, Blazej Spychalski: “Il presidente Andrzej Duda è stato ieri sottoposto a test per il coronavirus. Il risultato è positivo“.

La notizia del contagio di Duda arriva mentre il Paese sta affrontando un’impennata di casi, che ieri hanno raggiunto un record giornaliero di oltre 13.600.

Da oggi in Polonia entreranno in vigore ulteriori restrizioni per frenare la diffusione del virus, tra cui la chiusura di due settimane di ristoranti e bar.

Coronavirus, la seconda ondata in Europa: record di contagi in Ucraina e Polonia, boom anche in Belgio e Olanda ma nessuno fa lockdown