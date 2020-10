Coronavirus, positivo il senatore del Movimento 5 Stelle Cristiano Anastasi: “Starò 15 giorni in isolamento”

“Ho scoperto poche ore fa di essere positivo al Covid-19“. Lo comunica, in un video su Facebook, il senatore M5S Cristiano Anastasi. “Ieri mattina ho fatto il testo per il Covid e sono risultato positivo, me l’hanno appena comunicato. E’ giusto dirlo, un fatto di questo genere è importante che si sappia. Ricordo a tutti l’importanza della prevenzione. Non ho idea di come ho beccato questo virus, potrebbe essere stato un mio collega o potrei averlo preso in giro, perché sono uno che viaggia molto. Starò 15 giorni in isolamento, continuerò a lavorare”, ha spiegato Anastasi. Dopo i casi di Francesco Mollame e Marco Croatti, si tratta del terzo senatore M5S positivo al coronavirus.