Coronavirus, oggi in Italia è occupato solo il 15% dei posti letto di terapia intensiva: i numeri reali contro ogni allarmismo

Sono solo il 15% – sui 6.628 ad oggi attivi – i posti letto occupati in terapia intensiva per casi Coronavirus ad oggi in Italia. E’ quanto emerge nel report settimanale del commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. Questa percentuale scende all’11% – si sottolinea nel report – con gli ulteriori 1.660 posti letto attivabili in brevissimo tempo con i ventilatori già distribuiti alle Regioni. Tra le varie Regioni, la percentuale di posti letto occupati nei reparti di rianimazione raggiunge il 27,85% in Umbria, la Regione messa peggio. Seguono poi la Campania con il 21,71% e la Sardegna con il 20,69%. Per quanto riguarda le altre Regioni, nel Lazio la percentuale dei posti letto occupati in terapia intensiva è pari al 17,54%, in Piemonte al 16,29%, in Liguria al 16,27%, Sicilia al 15,98%, in Lombardia al 15,69%, in Veneto al 7,15%.