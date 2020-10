Coronavirus, il virologo Pregliasco: “La salita continua, la sfida è contenere gli effetti pesanti”

L’aumento di contagi da coronavirus Sars-CoV-2 registrato anche oggi a livello nazionale in Italia “è un andamento atteso, ondulante e in crescita, allontanandoci sempre di più dal lockdown“. A puntualizzarlo all’Adnkronos Salute è il virologo dell’Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, che commenta i dati odierni su Covid-19: 2.844 i nuovi positivi e 27 morti nelle ultime 24 ore. L’andamento in crescita “è legato a condizioni ambientali, sicuramente ancora a un effetto dei viaggi, ma anche e soprattutto ormai dell’apertura della scuole. E andrà a crescere di più”, avverte Pregliasco, e con esso “anche la quota degli effetti più pesanti. Un iceberg che cresce” e mostra che “la nostra sfida adesso è cercare di contenere tutto questo”, incalza l’esperto. Bisogna proseguire con “l’azione di isolamento e quarantena” di casi e contatti “e con un nuovo galateo per tutti i cittadini”, conclude.