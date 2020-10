Coronavirus, Pregliasco attacca Montesano: “senza mascherina? E’ un testimonial negativo”

Enrico Montesano ha espresso senza peli sulla lingua, nei giorni scorsi, il suo totale dissenso per quanto riguarda l’obbligo di indossare la mascherina anche quando si è da soli. Il famoso attore è stato fermato oggi in piazza senza mascherina e c’è chi non ha paura di attaccarlo.

“E’ un testimonial negativo, questo e’ un male, un grosso male. Chi ha una responsabilita’ pubblica legata all’essere un personaggio dovrebbe stare ancora piu’ attento a queste cose“, ha dichiarato Pregliasco, direttore sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1.