Coronavirus, Pregliasco: “Chiudere tutto quello che è superfluo, ogni contatto interumano è un potenziale rischio”

“Si tratta di una prima stretta, e’ solo un giro di vite ma e’ possibile che tra due o tre settimane se ne debbano fare due o tre. Chiudere anche altri aspetti, le piscine, le sale gioco, tutto quello che in qualche modo e’ superfluo“: lo ha dichiarato il virologo Fabrizio Pregliasco a ‘Ogni Mattina’ su TV8 riferendosi in particolare sulla situazione di Milano. “Io credo che questo primo step sia stata una decisione difficile per l’equilibrio politico fra la salute e l’aspetto economico. E’ un primo step e bisognera’ valutare quelli che potranno essere gli effetti che purtroppo vedremo solo dopo una o due settimane. E dobbiamo attenderci nei prossimi giorni, temo, ancora un incremento di casi e pensare a stringenze piu’ ampie che erano le indicazioni che il Comitato tecnico scientifico avevamo e abbiamo suggerito“. “L’elemento che anche la Merkel ha detto e’ di evitare il piu’ possibile i contatti. Noi dobbiamo partire dal presupposto che ogni contatto interumano e’ un potenziale rischio. Noi pensiamo che sia soprattutto un richiamo ai cittadini e che in qualche modo si veda una riduzione della parte meno essenziale dei contatti pero’ temo che non possa essere completamente soddisfacente e si dovra’ andare oltre“.