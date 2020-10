Coronavirus, Fabrizio Pregliasco: “Rischio di un secondo lockdown prima di Natale”

Il rischio di un secondo lockdown prima di Natale “c’è, ma se prendiamo provvedimenti credo che potremmo convivere con la presenza del virus. E’ necessario scovare più positivi possibile, soprattutto gli asintomatici; più li controlliamo e meno contagiano” e fare tesoro del “galateo che abbiamo usato nel primo lockdown per scongiurare il secondo“. Lo ha detto Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano, intervenendo questa mattina su Rai Radio2 a Non è un paese per giovani con Massimo Cervelli e Tommaso Labate.

“Le terapie intensive sopra 50-60% dei posti letto è un dato che può essere considerato ‘il punto di non ritorno’ perché la situazione diventa difficile da gestire e il rischio è di passare da una crescita lineare a una esponenziale”, spiega. Le dosi di vaccino anti-covid “arriveranno da metà del prossimo anno in una quantità disponibile per tutti”.

E tra un anno come staremo? chiedono i conduttori. “Tra un anno avremo ancora effetti e ferite. Il virus potrà essere declassato a più gestibile e governabile anche da un punto di vista terapeutico e dell’assistenza ai pazienti”. Infine un passaggio sul vaccino antinfluenzale, “che è un’opportunità per tutti”, sottolinea Pregliasco, “ma che diventa necessario per i soggetti a rischio. Risolve in parte la diagnosi differenziale, riduce la quota di complicanze per l’influenza quindi l’impatto dei servizi sanitari e addirittura sembra che aumenti le difese immunitarie riducendo le possibilità di infezione da Covid”.