Coronavirus, primo giorno di coprifuoco a Milano: le immagini da brividi della città deserta [VIDEO]

E’ scattato ieri sera il coprifuoco in Lombardia a causa dell’emergenza coronavirus: impossibile uscire dalle 23 alle 5 se non per motivi urgenti o lavorativi. Per chi non rispetta le regole sono previste multe salate, che vanno dai 400 ai 3mila euro. Nonostante il dissenso di baristi e ristoratori, ma anche dei giovani amanti della movida milanese, il primo giorno di coprifuoco è stato rispettato senza particolari problematiche. Una Milano triste e deserta, quella ripresa dai droni nella prima notte: immagini da brividi.