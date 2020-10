Coronavirus, in Puglia 350 contagi giornalieri: la zona più colpita è la provincia di Bari

Salgono a 11084 i positivi al coronavirus accertati in Puglia. Di questi, 350 sono stati rilevati nelle ultime ore processando 5382 test: e’ il dato piu’ alto registrato finora in un giorno. La provincia piu’ colpita resta Bari con 158 nuovi contagi e 4628 totali dall’inizio della epidemia a oggi. È quanto si legge nel report quotidiano diffuso dalla task force regionale in cui sono segnalati anche due decessi entrambi attribuiti alla provincia di Taranto. Tra i nuovi contagiati, 15 risiedono in provincia di Brindisi, 21 nella Bat, 89 in provincia di Foggia, 9 in Salento, 54 in provincia di Taranto mentre 4 sono relativi a persone residenti fuori regione. In ospedale ci sono 401 positivi.