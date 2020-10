Coronavirus, in Calabria scatta stanotte il coprifuoco: al via il primo step, ecco cosa pevede

Parte da questa notte il coprifuoco in Calabria: da mezzanotte fino al 13 novembre stop alla ‘movida’ e agli spostamenti notturni, dopo l’ordinanza del presidente facente funzioni della Giunta regionale Nino Spirlì, adottata per limitare la diffusione dei contagi per coronavirus.

L’ordinanza, stabilita a cusa dell’indice Rt, salito a 1,29, prevederà due step col primo, che sarà in vigore per tre settimane, che vede il divieto di spostamenti su tutto il territorio regionali, tranne che per motivi di lavoro, di salute, da indicare con un’autocertificazione, dalle 24 alle 5 del mattino.

Alcuni sindaci, poi, hanno deciso di prendere ulteriori provvedimenti: a Catanzaro, per esempio, da oggi fino all’8 ottobre non sarà possibile stazionare nelle aree di maggiore ritrovo della movida dalle 18 alle 24, mentre a Cosenza sarà vietato l’accesso a diverse strade e piazze del centro storico a partire dalle 19.00 nei weekend, fino al 13 novembre.

Il secondo step dell’ordinanza, dal 26 ottobre al 13 novembre, prevede invece l’avvio della didattica a distanza per le scuole superiori.

L’ordinanza di Spirlì, inoltre prevede altre misure restrittive legate all’ambito sanitario: gli accompagnatori dei pazienti non potranno sostare nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei Pronto Soccorso.