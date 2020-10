Coronavirus: record in Austria dall’inizio della pandemia, quasi 2mila contagi giornalieri

Quasi 2mila (1.958) nuovi contagi da Coronavirus in un solo giorno: oggi l’Austria ha fatto registrare un record assoluto dall’inizio della pandemia.

Vienna è la città con il maggiore incremento, 514 su 5.437 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Le persone risultate positive al tampone su tutto il territorio sono in totale 69.409, di cui 925 decedute e 52.617 guarite. Attualmente 960 pazienti sono ricoverati negli ospedali, di cui 147 in terapia intensiva.