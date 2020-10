Coronavirus, nuovo record in Francia: 32.427 nuovi casi con quasi 200.000 tamponi

Nel giorno in cui scatta il coprifuoco alle 21 imposto a 20 milioni di persone per combattere il Covid, in Fracia si registra un nuovo record di contagi in sole 24 ore: 32.427 secondo le cifre diffuse da Sante’ Publique, con un tasso di positivita’ del 13,1%. I tamponi sfiorano ormai i 200.000 giornalieri (196.805). I decessi sono stati, da ieri, 90, per un totale dal 1 marzo di 33.392. Oggi sono stati 175 i pazienti ricoverati, ieri erano stati 212, e sale a 10.399 il numero totale delle persone ricoverate. Sono 1868 quelle che si trovano in terapia intensiva.

Come ha annunciato nel suo discorso mercoledì scorso alla nazione Emmanuel Macron la misura del coprifuoco, giustificata dal fatto che è stata dichiarata l’emergenza sanitaria nel Paese, interessa la zona di Parigi, l’Ile-de-France, ed altre otto zone metropolitane. Interessate quindi anche le città di Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier, Saint-Etienne, Aix-Marseille, Rouen e Grenoble. La misura prevede che tra le 21 di sera e le sei del mattino siano sospese tutte le attività non necessarie, con le forze dell’ordine che controlleranno il rispetto della regola.