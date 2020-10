Coronavirus Reggio Calabria: salgono a 43 i positivi a Sinopoli, 17 a Sant’Eufemia d’Aspromonte

Sono saliti a 43 i casi di Covid19 a Sinopoli, piccolo centro in provincia di Reggio Calabria. Il comune di Sinopoli è stato dichiarato “zona rossa” dalla governatrice Santelli dopo i primi 15 casi di coronavirus registrati pochi giorni fa.

A darne notizia la Protezione Civile operante in Sinopoli la quale scrive, mediante un post su Facebook: “Si informa la cittadinanza che come comunicato dall’Asp di Reggio Calabria al comune di Sinopoli, sono state rilevate complessivamente 43 persone positive al Covid-19. Inoltre, condizioni meteo permettendo, in piazza Vincenzo Capua, si sta provvedendo ad installare un gazebo per effettuare i tamponi ai cittadini che hanno presentato richiesta presso il proprio medico curante.

Ricordiamo che è fondamentale rispettare le norme anti Covid-19 quali: distanziamento, uso di guanti e mascherine e spostamenti solo in caso di comprovata necessità .”

Sempre nel reggino, 17 casi sono stati individuati anche a Sant’Eufemia d’Aspromonte, paese confinante con Sinopoli. La Protezione Civile operante in Sant’Eufemia d’Aspromonte comunica su Facebook: “Si comunica ai cittadini che, ad oggi, il numero ufficiale di casi positivi al Covid-19 presenti sul territorio comunale è di 17, dunque quattro in più rispetto alla precedente comunicazione.

Ricordiamo inoltre che altri tamponi sono stati effettuati e sono in attesa di essere processati.

Invitiamo caldamente a non creare allarmismi e ad attenersi solo a fonti ufficiali, seguendo scrupolosamente le norme anti contagio.”