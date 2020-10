Coronavirus: il regista Gabriele Salvatores positivo, non andrà alla Festa del Cinema di Roma

Il regista Gabriele Salvatores è positivo al Coronavirus ed è in isolamento: lo conferma Rai Cinema spiegando che Salvatores è asintomatico, ma non parteciperà alla Festa di Roma.

Il registra avrebbe dovuto presentare “Fuori era primavera”, prodotto da Indiana Production e Rai Cinema, un film sulla pandemia che racconta gli italiani in lockdown.