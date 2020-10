Coronavirus, il Regno Unito sfiora i 13 mila contagi in un giorno con circa 300.000 tamponi eseguiti

Il Regno Unito ha registrato 12.872 nuovi contagi e 49 morti per il Covid-19 ma ha un’alta capacità di test giornalieri, che ormai si aggira intorno a quota 300.000 (in Italia, eseguiamo un terzo dei tamponi al giorno). Il totale dei casi e’ arrivato a 480.017 dall’inizio della pandemia, mentre i morti sono finora 42.317.

Il premier britannico Borsi Johnson avverte: sara’ un Natale “accidentato”. Intervistato dalla Bbc, Johnson ha detto: “Capisco la stanchezza che le persone provano”. I cittadini “Sono furiosi con me e sono furiosi per il governo”, dice. “Devo dirvi, in tutta franchezza, che continuera’ ad essere accidentato fino a Natale, potrebbe essere accidentato anche oltre. Ma questo e’ l’unico modo per farlo”. Per il premier, pero’, le cose potrebbero essere “significativamente diverse” entro Natale e gli scienziati dicono che potrebbe essere “significativamente diverso” entro la primavera. “Quello che spero e credo fermamente e’ che nel corso delle prossime settimane e mesi l’equazione scientifica cambiera’, sia che si tratti di vaccini che di test”.