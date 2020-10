Per affrontare la seconda ondata, il Paese adotta misure drastiche: chiusura di scuole, campus universitari, bar e locali per tre settimane nel tentativo di arginare l’aumento di casi di coronavirus. Lo riporta la Bbc.

Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), nelle ultime due settimane la Repubblica Ceca ha registrato il piu’ alto tasso d’infezioni da Covid-19 in Europa . Dal primo marzo nel Paese ci sono stati oltre 1.600 morti a causa del Covid-19 e oggi sono stati annunciati 8.000 nuovi contagi, un numero record che si era verificato solo un’altra volta dall’inizio della pandemia.

article

1490377

MeteoWeb

Coronavirus, in Repubblica Ceca boom di 8.000 casi in un giorno: chiuse scuole e locali per 3 settimane

Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), nelle…

http://www.meteoweb.eu/2020/10/coronavirus-repubblica-ceca-chiuse-scuole-locali/1490377/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2012/08/cartina_repubblica_ceca.gif

Coronavirus

ALTRE SCIENZE