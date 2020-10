Coronavirus, ricoverato il presidente dell’Algeria: si era posto in autoisolamento

Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune è stato ricoverato presso l’ospedale militare Ain Naadja di Algeri “su indicazione dei suoi medici”. Lo ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale ‘Aps’, sostenendo che il capo dello Stato è in condizioni “stabili e non desta alcuna preoccupazione”. Sabato Tebboune aveva annunciato su Twitter la decisione di andare in “quarantena volontaria” per cinque giorni perché alcuni membri del suo staff e del governo erano risultati positivi al Covid-19. Non è precisato nella nota odierna dell’ ‘Aps’ se Tebboune abbia contratto il virus.