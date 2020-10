Coronavirus, come rinforzare le difese immunitarie con la giusta alimentazione: dalle vitamine agli antiossidanti, la dieta da prediligere

Difese immunitarie più forti possono derivare anche da una corretta alimentazione e oggi più che mai ne abbiamo bisogno con la stagione influenzale ai nastri di partenza e l’epidemia di coronavirus ancora in atto. Silvia Migliaccio, specialista in Scienze della Nutrizione Umane presso l’Universita’ degli Studi di Roma “Foro Italico”, ha spiegato all’AGI i principali componenti da prediligere in un’alimentazione sana ed equilibrata per rafforzare le difese immunitarie: Vitamine C, E, A, zinco, e antiossidanti.

“Gli alimenti che contribuiscono al benessere del nostro sistema immunitario – spiega l’esperta – sono quelli che contengono elevate concentrazioni di sostanze anti-ossidanti: frutta e verdura con vitamina C, E e A, e la frutta secca e i frutti di mare, che contengono zinco. Ma anche macronutrienti come proteine di origine animale e legumi sono fondamentali. Allo stesso modo non dobbiamo sottovalutare l’importanza della vitamina D, che svolge diverse importanti funzioni a livello del nostro organismo. Innanzi tutto, aiuta a far assorbire il calcio che introduciamo con gli alimenti da parte dell’intestino. Aiuta i processi di mineralizzazione a livello scheletrico, prevenendo il rachitismo nell’infanzia e l’osteomalacia negli anziani”.

Migliaccio ribadisce che l’alimentazione piu’ indicata e’ quella tipica della dieta mediterranea, con ben cinque porzioni giornaliere di frutta e verdura, ricca di legumi e pesce. “Anche limitare il consumo di carne rossa e’ consigliabile – sostiene Migliaccio – preferendo pesce o carne bianca, meglio se cotti al vapore. Come condimento si suggerisce l’uso di olio extravergine di oliva o limone, cercando di ridurre il consumo di sale e zucchero“. L’esperta precisa poi che nei giorni post-influenza, eventualmente post-Covid, o prima di svolgere attivita’ fisica si puo’ introdurre della pasta o del riso per recuperare le forze. “I carboidrati complessi della pasta infatti costituiscono la principale fonte di energia per il cervello, per i muscoli, per i globuli rossi e rappresentano dunque il carburante indispensabile per svolgere le attivita’ quotidiane. Una corretta alimentazione e l’attivita’ fisica – conclude Migliaccio – possono aiutare a prevenire i sintomi dell’influenza, contribuendo a supportare il sistema immunitario e il benessere dell’organismo”.