Coronavirus: c’è il rischio di un nuovo lockdown generale? Di cosa terrà conto il DPCM del 15 ottobre?

Il governo si prepara a piccoli lockdown locali, ma c’è il rischio di un nuovo lockdown generale? “No, non ci possiamo permettere un nuovo lockdown. Il Paese, l’economia, ma anche noi stessi, la nostra condizione esistenziale, non potrebbe reggere un nuovo lockdown“: è quanto ha affermato la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, a Radio anch’io.

Il Dpcm previsto per il 15 ottobre “terrà sicuramente conto dell’esito dell’obbligo di indossare la mascherina all’aperto“.

“Bisogna valutare se l’obbligo della mascherina ha davvero o sta davvero influendo sui numeri. Alcuni esperti dicono che dovrebbero arrivare dei segnali molto precisi. Intanto ogni decisione si prenderà tenendo conto di questo elemento.”

Quanto ad altre misure allo studio, Zampa non ha voluto dare anticipazioni perché “poi si può creare allarme“.

La possibilità di rivedere le misure che regolano i trasporti, con ingressi scaglionati e altro, “potrebbe essere presa in considerazione. Le Regioni” dovrebbero valutare, secondo Zampa.