Coronavirus, 13enne negativa al tampone contagia tutta la famiglia

L’emergenza coronavirus sta nuovamente allarmando il mondo intero, nonostante i tamponi effettuati ogni giorno e le misure restrittive i contagi aumentano e non è ben chiaro cosa poter fare per rallentarli. Regna il caos: anche chi risulta negativo ai tamponi potrebbe in realtà essere pericoloso e contagioso.

Secondo quanto rivelato dal Washington Post, infatti, una ragazza 13enne, risultata positiva al tampone ha poi contagiato tutta la famiglia: ben 11 parenti, che si trovavano in vacanza con la ragazza, sono risultati positivi al coronavirus. La giovanissima era stata a contatto con una persona positiva al Covid-19, ma era risultata poi negativa.

Durante una vacanza con la famiglia, durata tre settimane, la giovane ha contagiato ben 11 parenti, dai 9 ai 72 anni. Nessuno in casa usava la mascherina e non venivano rispettate le regole di distanziamento. Questo dimostra come bisogna fare molta attenzione ed effettuare il tampone al momento giusto: l’organismo impiega dai 3 ai 5 giorni per l’incubazione.

“I risultati di questo rapporto evidenziano la necessità per le persone potenzialmente esposte a Covid-19 di mettersi in quarantena per 14 giorni dopo l’esposizione o dopo un viaggio quando richiesto dalle autorità statali, territoriali o locali. Il distanziamento sociale, l’uso di mascherine e l’igiene delle mani riducono la trasmissione in contesti di gruppo e avrebbero potuto prevenire questo focolaio se fossero stati utilizzati”, ha spiegato il portavoce dei Cdc Scott Pauley.