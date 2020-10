Coronavirus, Conte e la passione per il calcio: l’orario della conferenza stampa dell’ultimo Dpcm scelto in base a Roma-Benevento?

Giuseppe Conte riceve critiche ogni giorno, in particolar modo durante l’emergenza coronavirus. L’ultimo, simpatico, attacco al Premier arriva da Selvaggia Lucarelli. La famosa giornalista italiana con una battuta ha messo la pulce nell’orecchio a tutti gli italiani: “Ma Giuseppe Conte voleva vedere la fine di Roma-Benevento?”.

Il riferimento della giornalista è all’orario scelto dal Premier per la conferenza stampa di domenica scorsa per annunciare le nuove norme anti-covid del nuovo Dpcm. Il vertice tra Conte e i i capidelegazioni dei partiti che sostengono il Governo è terminato intorno alle 20.00, ma il Premier si è presentato in diretta tv ben un’ora e mezza più tardi, proprio quando finiva il primo tempo di Roma-Benevento. Conte è un grande tifoso della Roma e la battuta di Selvaggia Lucarelli lascia col punto interrogativo. In teoria il Premier avrebbe fatto in tempo a guardare anche il secondo tempo della partita, una volta finita la conferenza stampa.