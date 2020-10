Coronavirus, Sardegna sempre più vicina al lockdown: “Stop&Go” di 15 giorni, ordinanza attesa nel weekend

La Sardegna si avvicina a grandi passi verso un lockdown di 15 giorni.

Entro 24, massimo 48 ore, il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas potrebbe adottare i provvedimenti annunciati ieri per frenare la salita della curva dei contagi, e cioè uno “Stop&Go” di 15 giorni per le principali attività, con contestuale chiusura di porti e aeroporti per limitare in modo rapido ed incisivo la circolazione delle persone e, con esse, del virus.

E’ quanto emerso dal vertice di questa mattina del presidente della Regione con tutti i capigruppo, collegati in videoconferenza.