Coronavirus, anche la Sardegna come la Sicilia: attesa ordinanza con misure meno restrittive ma il record di casi complica il percorso

La Sardegna come la Sicilia. Le due regioni a statuto speciale hanno l’intenzione di applicare misure meno restrittive rispetto a quelle imposte dal nuovo Dpcm, anche se il ministro Boccia minaccia impugnative per ogni ordinanza che tenti di aggirare le norme stabilite dal governo. E sulla strada della Sardegna verso questa nuova ordinanza, ci si mette anche la situazione epidemiologica. Il Dpcm, infatti, consente deroghe su aperture di bar e ristoranti alla Regioni autonome che abbiano preventivamente accertato la loro compatibilita’ con l’andamento della situazione epidemiologica.

L’isola oggi registra un record di contagi, con 364 nuovi casi e 6 decessi. Il presidente della Regione Christian Solinas, che in serata ha convocato una riunione con il comitato tecnico scientifico e di tutti i capigruppo del Consiglio regionale, punta a emanare un provvedimento condiviso anche dalle opposizioni. In base a indiscrezioni di ieri, sarebbe intenzionato a estendere l‘orario di apertura di bar e ristoranti, che in base al Dpcm devono chiudere alle 18, fino alle 23. Solinas – sempre secondo quanto si e’ appreso ieri – avrebbe pronta un’ordinanza che, sfruttando anche l’autonomia speciale, modificherebbe alcune delle misure disposte dal governo non solo per i locali ma anche per le scuole superiori, che passerebbero alla didattica a distanza dal 75% al 100%. Probabile anche una stretta ai viaggi da e verso la Sardegna.

L’impennata dei contagi potrebbe, pero’, costringere il governatore a temporeggiare sulle misure meno restrittive sull’apertura di bar e ristoranti. Anche perche’ – da quanto si apprende – le opposizioni non sembrano intenzionate a fare sconti alla giunta. “Qualunque ragionamento su lockdown e restrizioni – afferma il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus – sarebbe stato credibile di fronte a una discontinuita’ in sanita’, non solo di nomi ma anche dell’organizzazione complessiva“. L’esponente dell’opposizione, poco prima dell’incontro col presidente della Regione, parla di “caos negli ospedali” a fronte a un numero di contagi “non eccessivo”. Le decisioni sono attese in serata.