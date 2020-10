Coronavirus: scatta il piano d’emergenza nella regione di Parigi, mobilitate tutte le risorse degli ospedali

E’ scattato questa mattina nell’Ile-de-France, la regione di Parigi, il “Plan Blanc“, il piano di emergenza che mobilita tutte le risorse degli ospedali in presenza di una crisi: lo ha confermato il direttore della Sanità regionale Aurelien Rousseau, spiegando che l’epidemia “comincia di nuovo a farsi sentire in rianimazione e negli ospedali“.

Il piano consente di “mobilitare tutte le risorse degli ospedali e anticipare i prossimi giorni“.

Non è la prima volta che viene attuato il “Piano Bianco”: era stato decretato lo scorso 6 marzo per la prima ondata del Coronavirus ed era esteso a tutto il Paese 7 giorni dopo.

Il livello 1 del Piano d’emergenza consente di prepararsi ad accogliere i malati, di aumentare il numero dei letti in rianimazione e il personale, e di rinviare le operazioni non urgenti.