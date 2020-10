Coronavirus, 6.500 scienziati e medici anglosassoni chiedono di smetterla con i lockdown: “sono inutili, unica soluzione è immunità di gregge”

Normalita‘ in ogni attivita’ e sviluppo di anticorpi una volta contagiati. Sono gli obiettivi principali di una petizione firmata da quasi 6.500 scienziati e medici americani e britannici per chiedere alla autorita’ le condizioni per arrivare a un’immunita’ di gregge dal Covid-19, lo riferisce la BBC. Ovvero, basta con i lockdown e ritorno alla vita normale per tutti con l’eccezione delle persone piu’ a rischio: test per gli operatori degli ospizi e spesa a casa per gli anziani non ricoverati. L’appello e’ contenuto in una lettera intitolata ‘Great Barrington Declaration’, dal nome della localita’ del Massachussetts dove e’ stata adottata.

A spingere per la richiesta di non usare piu’ i lockdown, alcune considerazioni sul fatto che il confinamento a casa e la massa di divieti imposti per affrontare la pandemia hanno un notevole impatto sulla salute fisica e mentale, oltre che sulla societa‘ stessa.

La dichiarazione ha suscitato l’allarme di altri nella comunita’ scientifica e non mancano i critici. Un approccio troppo selettivo potrebbe rendere difficile proteggere completamente le persone vulnerabili; il rischio di complicazioni a lungo termine da coronavirus significa che anche molti altri sono a rischio. Ma il movimento rispecchia alcuni degli avvertimenti in una lettera firmata da un gruppo di medici di famiglia del Regno Unito. Sessantasei medici di base e anche volti famosi come Phil Hammond e Rosemary Leonard e un certo numero di medici che hanno ricoperto ruoli di spicco nella British Medical Association hanno scritto al ministro della Salute per dire che non c’e’ abbastanza enfasi sui “danni non Covid” nel processo decisionale. Fra questi danni indiretti prodotti dal Covid-19, ci sono un tasso di vaccinazione infantile che si e’ abbassato, peggioramento delle malattie cardiache e dei pazienti oncologici.