I Carabinieri della stazione di Grumo Nevano (Napoli) hanno scoperto in via Sensale una strada di collegamento tra il comune di Anzano, dallo scorso 20 ottobre zona rossa, e quello di Grumo Nevano.

L’arteria è stata messa in sicurezza dai Carabinieri che hanno prolungato il blocco perimetrale e informato gli enti competenti.

I militari non escludono che la strada, sterrata e in parte asfaltata, possa essere stata utilizzata per uscire dalla zona rossa.