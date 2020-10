Coronavirus e scuola: studenti e docenti contagiati, i dati di positività al Covid al 10 ottobre

Il tema scuola-Covid è molto delicato: i dibattini sono all’ordine del giorno perchè in molti credono che le scuole vadano chiuse per limitare il contagio e la diffusione del coronavirus. Il Ministero della salute, proseguendo per la sua strada e tenendo aperte le scuole, intanto aggiorna la popolazione con i dati ufficiali legati ai contagi tra studenti e docenti.

Al 10 ottobre, gli studenti contagiati sono pari allo 0,080%, con 5793 casi, mentre i docenti contagiati sono pari allo 0,133 del totale, con 1020 casi, per il personale non docente, infine, si parla di 0,139%, con 283 casi.