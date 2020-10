Coronavirus, Shammah: “Lockdown in Francia? Si fa quello che si deve fare”

”La Francia ci ha provato, forse i cittadini non completamente, ma comunque ci hanno provato. Se proprio non ci sono altre soluzioni, il confinamento va bene. Si fa quello che si deve fare”. Lo afferma all’AdnKronos Andrée Ruth Shammah, direttrice del teatro Franco Parenti di Milano, a poche ore dal discorso nel quale il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, dovrebbe annunciare ulteriori misure per contrastare l’emergenza da Covid 19, nella quale si dibatte anche la Francia, tra cui anche quella del confinamento. Ruth Shammah, che il 14 luglio 2019 è stata nominata dal Capo dell’Eliseo Cavaliere della Legione d’onore, ricorda che il paese transalpino ha provato a ”salvare le attività con il coprifuoco. La Francia è stata la prima a metterlo in pratica anche se evidentemente non è servito. Durante il coprifuoco – continua – non hanno chiuso i teatri ma l’orario degli spettacoli è stato anticipato. E’ chiaro che se si fa il lockdown non si chiudono soltanto i teatri ma tutto”. Parlando con ”tutta la timidezza e il pudore senza voler essere arroganti” della situazione italiana, la direttrice del Franco Parenti sottolinea: ”Avrei chiuso anche prima che si arrivasse a questa situazione. Sono sicura che Milano diventerà zona rossa. Non penso che ci sarà tanto da aspettare”.