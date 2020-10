Coronavirus, Sileri: “Sì all’aumento dei tamponi, ma fare uso appropriato dei test”

“Serve sicuramente un ulteriore aumento dei tamponi, ma anche cambiare la diagnostica. I tamponi devono essere fatti con giudizio“. Lo ha ribadito il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, in collegamento a ‘Piazza Pulita’, insistendo sull‘”importanza dell‘applicazione Immuni“, che “contiene un tracciamento adeguato e fa anche risparmiare soldi ai contribuenti”. Per Sileri, infatti, “in alcune aree si abusa della richiesta di tamponi” e per questo “serve un uso piu’ appropriato dei test diagnostici”.

Sileri crede che a oggi un lockdown nazionale sia “improbabile” ma avverte che “i numeri continueranno a salire“. “A preoccuparmi sono soprattutto le quarantene. I contagi familiari aumenteranno e anche i ricoveri, ma al momento la situazione e’ molto bene gestibile. Sono piu’ preoccupato per le quarantene: serve diagnostica piu’ rapida e liberare dalle quarantene“.