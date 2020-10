Coronavirus, Sileri: “I numeri saliranno ma improbabile nuovo lockdown, serve ridurre la quarantena per i contatti stretti”

“Non ha senso parlare solo di indice di contagiosita’, perche’ occorrono ben 21 parametri per avere un quadro preciso della situazione e al momento nessuno di questi indica pericolo. Per questo motivo giudico assai improbabile un nuovo lockdown generalizzato, anche se i numeri del contagio continueranno a salire, in alcune aree piu’ che altrove“. Lo scrive su Facebook il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri.

“È importante intercettare subito i focolai ed intervenire con chiusure selettive e locali. Abbiamo dimostrato di saperlo fare– prosegue Sileri- La Spezia, Latina, altri piccoli comuni o frazioni. Al nord e al sud. Questo e’ un buon segno. E questo credo sia quello che ci aspetta nelle prossime settimane. Accanto alla necessita’ di migliorare la diagnostica e ridurre le file per fare i tamponi grazie a nuovi strumenti di test e la riduzione della quarantena per i contatti stretti– conclude– non invece per le persone testate positive”.