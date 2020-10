In Slovenia proclamato lo “stato di epidemia“, valido per 30 giorni a partire da oggi.

La decisione prevede l’adozione di misure a livello locale e regionale per contrastare la diffusione del Coronavirus.

La Slovenia aveva già dichiarato lo “stato di epidemia” lo scorso 12 marzo, misura rimasta in vigore fino al 30 maggio.

Il Paese, con 2,08 milioni di abitanti, registra un totale di 13.142 casi con 188 decessi.