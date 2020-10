“Sono molto contento che abbia prevalso il buon senso e che la mascherina sarà obbligatoria anche all’aperto, solo se si è vicini a persone non conviventi“: è quanto ha affermato, in un post su Facebook, Matteo Bassetti, infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova. “Potremo quindi liberamente passeggiare in un bosco da soli e su un lungomare sempre se non c’è nessuno vicino a noi senza indossarla. Facciamo tutti questo sacrificio per il bene comune“.