Coronavirus: la Spagna è il primo Paese in Europa con oltre un milione di casi, oltre 26.000 nuovi contagi in Francia e Regno Unito

La seconda ondata di contagi di coronavirus galoppa in Europa. Con i 16.973 contagi registrati nelle ultime 24 ore, la Spagna è diventata il primo Paese dell’Europa occidentale a registrare più di un milione di infezioni da coronavirus dall’inizio della pandemia, secondo i dati forniti dal ministero della Sanità locale. Il totale delle infezioni dall’inizio della pandemia è ora di 1.005.295 casi, mentre il bilancio delle vittime è aumentato di 156 a 34.366.

La Francia ha registrato 26.676 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, più di 6.000 rispetto alla giornata di ieri. Le vittime giornaliere correlate al Covid sono invece 166. In totale, dallo scoppio dell’epidemia nel Paese, 957.421 persone hanno contratto il coronavirus. Negli ultimi sette giorni, inoltre, sono stati ricoverati 9.275 pazienti, di cui 1.584 in terapia intensiva. I cluster nel Paese sono 1852, spiega l’Afp. Di questi, 139 sono stati rilevati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività continua ad aumentare e ora si attesta al 13,7%, mentre 91 dipartimenti si trovano in una situazione di allarme. I decessi complessivi sono infine 34.048, secondo i dati di Public Health France e del ministero della Sanità locale.

Il Regno Unito registra un nuovo record di 26.688 nuovi contagi in 24 ore. Il dato del ministero della Sanità, sottolinea il Guardian, è in crescita di oltre 5mila casi rispetto a ieri (21.331), ovvero +25%. Mercoledì scorso il bilancio era di 19.724 nuovi positivi. Mercoledì scorso il totale giornaliero delle nuove infezioni si attestava a quota 19.724 infezioni. Per quanto riguarda i decessi, nelle ultime 24 ore vi sono stati 191 morti, in calo rispetto ai 241 di ieri. Negli ultimi sette giorni vi sono stati 1.003 morti, il 57% in più della settimana precedente mentre i nuovi positivi sono stati 134.606 , il 22% in più di quella precedente.