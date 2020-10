Coronavirus, Speranza: l’Italia come la Germania ha ad oggi i dati migliori

“L’Italia insieme alla Germania in questo momento e’ il grande Paese europeo che ha i dati migliori” relativamente ai contagi da Covid-19, ma “non possiamo sentirci fuori pericolo perche’ sono 9 settimane consecutive che i nostri numeri crescono“. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo al Senato per illustrare il nuovo dpcm. “Sono nove settimane consecutive che i nostri numeri crescono“, ha sottolineato Speranza, illustrando in aula al Senato il contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus Covid-19. “Guai a pensare che siamo fuori da rischi e da pericoli, non possiamo sentirci fuori pericolo“, ribadisce.

“I risultati si conquistano ogni giorno e per questo la linea deve essere quella della prudenza, per questo penso che sia giusta la scelta del governo di voler prorogare lo stato di emergenza al 31 gennaio. Ritengo questo atto corrispondente pienamente alla fase epidemiologica che stiamo attraversando. L’impalcatura che ci siamo dati e’ un modello che ha funzionato“, ha dichiarato inoltre il ministro.