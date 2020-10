Coronavirus, Speranza: “Servono misure rigorose e robuste per governare la curva, dobbiamo abbassare Rt perché non è sostenibile”

Servono “misure rigorose, robuste e serie” per “governare la curva e raffreddare la situazione” epidemiologica, evitando di arrivare a “misure piu’ drastiche”. Cosi’ il ministro della Salute Roberto Speranza, secondo quanto si apprende, ha spiegato nel corso della riunione con le regioni il nuovo Dpcm. “Abbiamo un’impennata significativa – ha detto – e dobbiamo fare i primi interventi per iniziare a stringere e dare un segnale al Paese che stava cambiando qualcosa. Non possiamo avere l’obiettivo immediato di azzerare Rt, che ieri era ad una media nazionale di 1.5, ma dobbiamo assolutamente abbassarlo perche’ non e’ sostenibile”.