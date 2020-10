Coronavirus, stop a feste private: il ministro Speranza confida negli ‘spioni’ ed è subito polemica

Roberto Speranza, ministro della Salute, è stato ospite ieri sera di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” su Rai3 e le sue dichiarazioni hanno fatto scattare subito una polemica senza fine. Speranza ha ammesso di aver chiesto un divieto sulle feste private per il nuovo Dpcm e la domanda di Fazio è nata spontanea: “chi è che va a controllare, a bussare nelle porte degli appartamenti per vedere se c’è una festa?“.

La risposta del ministro ha lasciato un po’ perplessi tutti gli spettatori, scatenando la reazione della popolazione italiana: “intanto quando c’è una norma la norma va rispettata e gli italiani hanno dimostrato in questi mesi di non avere bisogno di un poliziotto a controllarli personalmente è chiaro che aumenteremo i controlli e ci saranno segnalazioni“.

Ed è proprio proprio l’auspicio del ministro Speranza, che confida sulle segnalazioni dei vicini, che ha fatto scattare le polemiche. Tantissimi i tweet contro il ministro: “Quindi punta agli ipocondriaci-spia post nuovo dpcm? Già che nei condomini tira l’aria che tira… dopo sarà il massacro! #noparty #covid“, “Arriva lo spione di condominio. Al governo più rosso di sempre mancava un tocco di Ddr. #Speranza“, “Siamo arrivati alle #segnalazioni, prove tecniche di regime avanzatissime, la cosa ridicola è che due settimane fa facevano i comizi anche al chiuso per le #elezioni2020 infettando il mondo. #Lockdown2 #Speranza“, “Se io invito i vicini alla festa non faranno la spia con #Speranza“,“#Speranza ieri ha sdoganato la delazione , “istituzionalizzandola”. Esiste un altro paese occidentale in cui un ministro parla come un agente della Stasi?“.