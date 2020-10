Coronavirus USA, studenti di college dell’Idaho si contagiavano per vendere il plasma con gli anticorpi

L’emergenza coronavirus ha mandato fuori di testa la popolazione di tutto il mondo. Se c’è gente che non esce di causa per il terrore di poter essere contagiato, altra gente, invece, spera di contrarre il Covid-19 per poterne poi trarre guadagno. Arriva dagli Stati Uniti una storia davvero unica: alcuni studenti della Brigham Young University hanno cercato di infettarsi deliberatamente per poter poi vendere il loro plasma con anticorpi Covid-19.

La Food and Drug Administration ha approvato lo scorso agosto il procedimetno secondo il quale i medici possono raccogliere sangue da donatori che sono stati infettati per darlo a pazienti che lottano per la vita come terapia contro il virus.

Il gesto degli studenti del college di proprietà dei Mormoni, però, cercavano di raggirare questo sistema per guadagnare soldi. i ragazzi sono stati sospesi e la direzione dell’università ha avviato un’indagine.