Coronavirus: in Svizzera 8.737 casi nel fine settimana

Il numero di nuovi contagi da coronavirus è aumentato di 8.737 nel fine settimana in Svizzera, come emerso dai dati resi pubblici oggi dall’agenzia di sanità pubblica elvetica. L’agenzia ha segnalato un totale di 83.159 casi in Svizzera e nel piccolo e vicino principato del Liechtenstein dall’inizio della pandemia. Il bilancio delle vittime è salito di 14 a 1.837.

La Svizzera ieri ha annunciato restrizioni più severe per affrontare la seconda ondata di coronavirus che ha colpito la Confederazione, incluso l’obbligo a livello nazionale di indossare la mascherina e il divieto di assembramenti su larga scala.