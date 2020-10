Il Torino corre ai ripari: dopo la positività al coronavirus di due giocatori e due membri dello staff, la società ha deciso di far scattare la ‘bolla’. Continuano gli allenamenti e le partite per Belotti e compagni, ma la squadra sarà costretta a restare in ‘ritiro’ al Filadelfia, alloggiando in un albergo cittadino, senza avere la possibilità di tornare a casa. Vietati i contatti con l’esterno fino a domenica: intanto i giocatori e lo staff saranno sottoposti a nuovi giri di tamponi.