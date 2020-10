Coronavirus, torna la paura: l’85% dei cittadini molto preoccupato, inversione di tendenza dopo mesi di fiducia crescente

Un italiano su dieci (10%) ha familiari o parenti che hanno contratto il virus o è stato addirittura colpito personalmente: è quanto emerge da un’indagine Coldiretti/Ixè che evidenzia inoltre che il 12% degli italiani ha amici che sono stati contagiati e ben il 29% conoscenti, a conferma della diffusione capillare del virus che è entrato nella sfera degli affetti delle famiglie. Una situazione che – sottolinea la Coldiretti – ha fatto tornare i livelli di paura degli italiani sui valori di inizio maggio nel periodo di lockdown con l’85% dei cittadini che si dichiara preoccupato o molto preoccupato, in netta inversione di tendenza dopo mesi di fiducia crescente. La preoccupazione – precisa la Coldiretti – riguarda soprattutto la salute propria o dei congiunti con la grande maggioranza che vede in prospettiva una tendenza al peggioramento della situazione ed il pericolo di un nuovo lockdown.

Una possibilità – continua la Coldiretti – destinata ad avere effetti disastrosi sul piano economico e occupazionale, come dimostrano le proiezioni sull’andamento fortemente negativo del Pil nel 2020 e i rischi per il lavoro.