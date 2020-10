Coronavirus, Toti: “Tutto il Paese non potrà andare in lockdown, combattiamo con due nemici: il Covid e la chiusura da Covid”

“Prima o poi bisognera’ dirci che tutto il Paese non potra’ andare in lockdown. Dobbiamo regolarci facendo interventi mirati e decisi dove l’epidemia cresce di piu’ e lasciare che il resto lavori per solidarieta'”. Cosi’ il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti questa sera intervistato a “Dritto e rovescio” su Rete4. “Non stiamo combattendo con un solo nemico ma due – ha commentato Toti – uno e’ il Covid e l’altro e’ la chiusura da Covid che rischia di distruggere la nostra economia che oggi perde circa il 10%. L’equilibrio tra ospedali che si affollano e conti in banca che si vuotano e’ quello che deve trovare la politica”.