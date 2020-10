Coronavirus e trasporti, De Micheli: “Orari flessibili per scuole superiori e lavoro ma resta la capienza all’80% sui mezzi pubblici”

“Diamo 200 milioni alle Regioni per rafforzare le corse e prendere bus a noleggio. Questo lavoro è stato fatto dalle Regioni. Ci sono 1.600 bus a noleggio e 4mila tratte aggiuntive. Consapevoli che comunque dobbiamo dare ancora di più la sensazione e la conferma della sicurezza, abbiamo concordato un sistema di orari per le scuole superiori più flessibili e un’ulteriore spinta della flessibilità per il lavoro e aumentato lo smartworking, senza toccare l’80% di capienza per il trasporto pubblico“. Così la ministra per i Trasporti Paola De Micheli, intervenendo a Mezz’ora in più. “Aumenteremo anche i controlli sulle banchine“, ha aggiunto.

“Tutti gli studi internazionali dicono che il contributo del trasporto pubblico al contagio e’ bassissimo: a oggi il contributo e’ pari all’1,2% del contagio, sul trasporto pubblico questo rischio si abbassa ulteriormente come in aereo“, ha concluso.